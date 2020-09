La Juventus può tornare inna…Morata! I bianconeri rivogliono l’attaccante

Sta assumendo tutti i contorni di un tormentone la vicenda legata al nuovo attaccante della Juventus. I bianconeri starebbero pensando fortemente al ritorno di Morata, già in bianconero con successo sotto la guida Max Allegri. Viste le recenti difficoltà per arrivare a Suarez prima ed a Dzeko successivamente, il club di Agnelli sarebbe tornato a pensare fortemente all’ex attaccante del Real Madrid.

MORATA-JUVE: LA SITUAZIONE

Secondo quanto riportato da Marca, oltre alla semplice idea di mercato ci sarebbe di più: Morata avrebbe già chiesto all’Atletico Madrid di liberarlo per tornare a giocare nella Juventus. L’attaccante spagnolo avrebbe già un accordo con i torinesi, per chiudere la trattativa però serviranno con tutta probabilità almeno 50 milioni di euro. A giocare a favore di Pirlo però, nonostante gli elevati costi del cartellino, potrebbe essere la forte volontà di Morata di tornare in bianconero. Le ultime ore potrebbero portare ad un’accelerata decisiva.

