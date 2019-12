La Juventus “scippa” Kulusevski all’Inter: le varie reazioni dai social

È l’ultim’ora di mercato più clamorosa: Dejan Kulusevski sarà presto un giocatore della Juventus, nonostante da tempo l’Inter fosse in pressing sul giocatore, attualmente al Parma ma di proprietà dell’Atalanta. Il direttore sportivo della Juve Paratici ha lavorato sotto traccia per superare e sbaragliare la concorrenza, così il classe 2000 firmerà un accordo quinquennale con la società bianconera. Le reazioni sui social da parte dei tifosi sono presto ipotizzabili: gli interisti da una parte si dicono delusi, dall’altra sono convinti che non sia una ‘perdita’ così grave (forse solo per sminuire l’affare degli eterni rivali, infatti qualcuno lo fa notare); gli juventini non possono che gioire per l’affare, che in ottica futura può essere determinante.