La Juventus sfoglia la margherita degli attaccanti: tre nomi per Paratici

La Juventus si lascia alle spalle la stagione da poco conclusa, tra la felicità per il nono scudetto consecutivo e la delusione per l’eliminazione agli ottavi di Champions League. I bianconeri devono puntellare la squadra, inserendo forze fresche e profili adatti al gioco pensato dall’allenatore Andrea Pirlo.

OBIETTIVI

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Juventus avrebbe individuato tre profili per rinforzare il proprio reparto avanzato. Nonostante l’esonero di Maurizio Sarri, resta vivo il sogno Arkadiusz Milik: l’attaccante polacco dovrebbe lasciare il Napoli e piace alla Vecchia Signora per la sua duttilità tattica. Non si esclude un ritorno di Alvaro Morata, ex bianconero dal 2014 al 2016. Inoltre piace anche Edin Dzeko. Sul bomber della Roma va registrato anche l’interesse dell’Inter.