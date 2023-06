La Juventus stringe contatti con l’Arsenal: nel mirino un centrocampista

Una Juventus particolarmente attiva sul calciomercato tiene in considerazione ogni possibilità e effettua sondaggi a destra e sinistra. I bianconeri avrebbero pensato a Thomas Partey come sostituto del sempre più deciso a partire Adrien Rabiot. Ad oggi, come riportato da Sky Sports, non ci sarebbe alcuna trattativa ma solo una richiesta di informazioni. Quindi un primo contatto tra le due società, Juve e Arsenal, che potrebbe presto trasformarsi in un negoziato nel caso in cui il francese salutasse la Vecchia Signora. Parola d'ordine "andare sul risparmio" o, comunque, su un investimento sostenibile e magari rivendibile in futuro.