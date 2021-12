La Juventus trema: c’è una clausola pro Barcellona nel contratto di De Ligt

Ancora rumors sul futuro dell'olandese

Sì, perché dopo le parole del suo agente Mino Raiola a proposito di "tempo per una nuova esperienza", arrivano ulteriori voci riguardo al destino dell'olandese. Dalla Spagna, il quotidiano Sport parla addirittura di una clausola speciale inserita all'interno del contratto di De Ligt che permetterebbe ad un solo club, il Barcellona, di comprare il centrale. Già in passato i blaugrana avevano provato ad acquistarlo e ora, forti di questa speciale opzione, potrebbero farsi nuovamente avanti. La clausola, va detto, si attiverà a fine stagione, e sarà di 75 milioni. Da capire come si muoverà in tale ottica la Juventus e lo stesso giocatore che non ha mai parlato di un futuro lontano dalla maglia bianconera. Per ora...