La Juventus trema: il Barcellona piomba di nuovo su de Ligt

Catalani di nuovo all'assalto dell'olandese: la posizione della Juventus

Matthijs de Ligt di nuovo nel mirino del Barcellona. Il difensore della Juventus, come ha evidenziato El Chiringuito, è l'unico nome sulla lista della spesa dei blaugrana per la prossima estate. Sarebbe il centrale olandese l'obiettivo dei catalani tanto voluto da Ronald Koeman che vorrebbe ricomporre il duo ex Ajax con Frenkie de Jong.

Davanti all'aspetto economico, poi, le possibilità di vedere l'olandese andare via non sembrano esserci. Pagato 75 milioni più bonus nel 2019 e con una clausola da 125 milioni attivabile solo dalla terza stagione in bianconero (2022), sembra davvero difficile vederlo vestire un'altra maglia in estate. Il Barcellona, probabilmente, ci proverà lo stesso vista anche la nuova gestione, ma la Juventus non ha alcuna intenzione di cedere e si terrà stretto il suo gioiello...