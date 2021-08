La Juventus trema: il Bayern Monaco ci prova per Danilo

Il brasiliano piace ai tedeschi

Non solo il rinnovo di Dybala e la possibile partenza di Cristiano Ronaldo. In casa Juventus si deve fare i conti con l'interesse del Bayern Monaco per uno dei giocatori che più hanno giocato nella scorsa stagione. Parliamo del brasiliano Danilo che i tedeschi avrebbero messo nel mirino.

Trenta milioni di euro. Sarebbe questo il prezzo fissato dalla Juventus per la cessione del difensore. Secondo quanto riportato da Sky, Danilo piace molto al nuovo allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann e per questo motivo il club bavarese ha bussato alla porta della Vecchia Signora per capire se ci sia possibilità di aprire una vera trattativa. A queste condizioni, però, sembra difficile che l'affare vada in porto. La cifra è ritenuta molto elevata maintanto il Bayern ha chiesto informazioni per registrare un reparto che deve fare i conti anche con la partenza illustre di Alaba, andato al Real Madrid, e Boateng.