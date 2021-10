La pazza idea di Guardiola: convincere Kroos ad andare al Manchester City

Idea di mercato del Manchester City

Redazione ITASportPress

Il Manchester City vorrebbe strappare al Real Madrid Toni Kroos. Sarebbe questa la pazza idea di Pep Guardiola per la sua squadra in vista delle prossime finestre di calciomercato. Secondo quanto riportato da El Nacional, il manager catalano sarebbe intenzionato a fare di tutto per portare il centrocampista tedesco nella sua squadra.

In scadenza di contratto nel 2023, Kroos potrebbe essere un colpo ad effetto per gli inglesi. Il giocatore si adatterebbe alla perfezione al gioco dei Citizens e ritroverebbe proprio Guardiola già avuto, seppur solo per una stagione, al Bayern Monaco proprio prima di partire per il Real Madrid.

L'operazione non sarà facile anche perché Florentino Perez, patron Blancos, non avrebbe alcuna intenzione di lasciar andare il centrocampista tedesco che, allo stesso tempo, potrebbe però essere interessato ad un ultimo grande contratto prima della fine della sua carriera. Le prossime sessioni di calciomercato diranno se il semplice rumors si trasformerà in qualcosa di più concreto.