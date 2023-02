La Premier League domina il calciomercato invernale: gli altri campionati non si vedono

Il calciomercato invernale si è concluso da poche ore ed è già tempo di bilanci. Sembra abbastanza chiaro quale campionato, tra i top 5 tornei in Europa, si sia preso la scena: la Premier League .

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport sono ben 820 milioni, i soldi spesi dalla Premier League in questa finestra di trattative invernali. Neanche a confronto gli altri tornei tra i quali l'Italia non appare neanche.