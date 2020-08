La Reggiana pesca in casa Atalanta (e Juventus): c’è Muratore

Dalla Serie A alla Serie B. Simone Muratore è il nuovo obiettivo della Reggiana, squadra neopromossa in cadetteria. Secondo Sky Sport, il centrocampista sarebbe in pole position nella lista dei desideri del club, scatenato in vista del prossimo campionato.

Muratore: la Reggiana sogna

Il giocatore dell’Atalanta, appena trasferitorsi a Bergamo dopo la stagione alla Juventus, sarebbe il prossimo obiettivo della Reggiana, neopromossa in Serie B. Il club, dopo aver chiuso per Germoni e Cambiaghi, ora prepara un altro colpo. Secondo Sky la trattativa per Muratore sarebbe in stato avanzato. Il classe ‘98 potrebbe trasferirsi sulla base del prestito secco. Ricordiamo che il giocatore era stato acquistato per 8 milioni dalla Dea dalla Juventus.

L’EX COMPAGNA DI UN CALCIATORE MANDA IN TILT IL WEB