La Reggina sogna in grande: Jeremy Menez nei piani degli amaranto

Potrebbe essere di nuovo in Italia il futuro di Jeremy Menez. L’attaccante francese, ex Milan e Roma, reduce dall’esperienza in Francia al Paris FC in Ligue 2, potrebbe essere il prossimo colpo… della Reggina.

In attesa di capire quello che sarà l’esito del Consiglio Federale circa la Serie C, il club amaranto potrebbe iniziare a pensare anche in ottica futura, ovviamente, con uno sguardo alla prossima stagione anche in riferimento alla Serie B. Come riporta il Corriere dello Sport, il ds Massimo Taibi avrebbe aperto alla pista che porta a Menez senza sbilanciarsi troppo: “Menez è un nome come tanti altri che interessano la Reggina. Ne parleremo dopo l’8 giugno”.