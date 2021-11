La Roma cerca rinforzi: pronto nuovo assalto a Xhaka

Possibile ritorno di fiamma da parte del club giallorosso

La Roma è alla ricerca di rinforzi e non perde di vista Granit Xhaka . Dopo le parole senza peli sulla lingua rilasciate anche di recente da José Mourinho sulla necessità di rinforzare la squadra, ecco che le sirene di mercato per il giocatore dell'Arsenal tornano a farsi prepotenti.

Aveva destato scalpore lo sfogo dello Special One al termine della sfida del 21 ottobre scorso contro il Bodo Glimt di Conference League quando il portoghese aveva parlato di una squadra senza ricambi. In tal senso, in riferimento anche al calciatore Gunners, la BBC ha rilanciato una clamorosa indiscrezione: il club dei Friedklin punterebbe nuovamente al nazionale svizzero se non per gennaio, magari per l'estate 2022. Il giocatore classe 1992, vicinissimo nella scorsa finestra di mercato a vestire la maglia giallorossa, ha rinnovato pochi mesi fa con l'Arsenal ma Mourinho lo vorrebbe a tutti i costi. Ecco perché sarebbero previsti a breve novità.