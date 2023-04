La Roma pensa a Firmino ma solo in caso addio di… Abraham

Secondo quanto rivelato da BBC, la Roma starebbe ragionando sulla possibilità di ingaggiare Roberto Firmino per la prossima stagione. Il brasiliano andrà in scadenza di contratto con il Liverpool proprio il prossimo giugno e ha già confermato di non aver intenzione di rinnovare, risultando quindi come free agent (parametro zero). L'operazione sarebbe legata al futuro di Tammy Abraham, con i giallorossi pronti a correre ai ripari nel caso l'inglese decidesse di lasciare la capitale.