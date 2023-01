La Sampdoria rischia di perdere un big: il retroscena

Novità in uscita in casa blucerchiata.

Vicende societarie, cessione e naturalmente anche campionato e mercato. La Sampdoria non sta affrontando un bel momento e in chiave trattative e movimenti tra calciatori potrebbe trovarsi a far fronte all'addio di un big.

Secondo quanto si apprende da Gianluca Di Marzio, infatti, in giornata c'è stato un incontro tra la società blucerchiata e il Cagliari, rappresentato direttamente dal presidente Tommaso Giulini. L'obiettivo dei sardi è il difensore Omar Colley. Il centrale piace ai rossoblù da tempo e pare essere una richiesta di Ranieri. Al momento non ci sono state particolari aperture ma sembrano in corso le riflessioni del calciatore che dovrebbe decidere di scendere in B, dato che gli isolani stanno affrontando il torneo cadetto dopo la retrocessione della passata stagione.