La Sampdoria trema: Haaland vuole un blucerchiato al Manchester City…

Notizia di calciomercato incredibile in casa Sampdoria dove un protagonista del centrocampo blucerchiato sarebbe corteggiato dal Manchester City . Sebbene la fase di trattative del club genovese non siano ancora entrate nel vivo sono tante le voci che rimbalzano qua e là, tra possibili entrate e uscite.

Ed è proprio in chiave partenze che Repubblica spiega come Morten Thorsby sarebbe finito nel mirino degli ultimi vincitori della Premier League. Il Manchester City sarebbe interessato al centrocampista della Sampdoria su precisa richiesta di Erling Haaland , suo connazionale e compagno nella Norvegia.

Thorsby sarebbe nel mirino della squadra di Pep Guardiola e avrebbe come illustre sponsor il giovane attaccante appena acquistato dal Borussia Dortmund. Da capire se, oltre alla voce, ci sarà qualcosa di più. Certo è che se dovesse esserci qualcosa di concreto, la Sampdoria potrebbe perdere una delle sue pedine fondamentali in mezzo al campo sia per quantità che per qualità.