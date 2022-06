La Sampdoria vuole un campione d’Italia del Milan: la proposta

Potrebbero esserci novità in casa Sampdoria in chiave mercato. Il reparto sotto esame in queste ore, è quello difensivo. Dopo Andrea Conti, la formazione blucerchiato starebbe guardando ancora in casa Milan per rinforzare il pacchetto arretrato.

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, il club ligure sarebbe pronto a farsi avanti per avere Matteo Gabbia in prestito. Dalle informazioni raccolte, la Samp vorrebbe il difensore con la formula del diritto di riscatto. Il Milan, da parte sua, potrebbe accettare visto che vorrebbe dare al giovane difensore la possibilità di giocare con maggiore continuità e crescere in una realtà importante come quella blucerchiata e, in quel di San Siro, non avrebbe modo di farlo vista la presenza di big come Kjaer, Tomori e Kalulu.