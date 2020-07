La Serie A chiama: il big del Barcellona pronto a dire di sì

Samuel Umtiti pronto a salutare il Barcellona per approdare in Serie A. Non hanno dubbi in Spagna dove il quotidiano Sport titola la sua prima pagina odierna con l’addio del difensore francese. Sarebbero ben quattro i club di Serie A interessati al classe 1993.

Umtiti: la Serie A chiama

Napoli, Lazio, Roma e Torino sulle tracce di Umtiti, che potrebbe lasciare il Barcellona questa estate. Il club blaugrana avrebbe preso la sua decisione sul futuro del centrale francese. Via nel prossimo mercato con la speranza di trovare un difensore di primo livello e che dia, soprattutto, garanzie dal punto di vista fisico. Su Umtiti ci sarebbero soprattutto diverse squadre di Serie A. Gli spagnoli sarebbero disposti a cedere il giocatore con la formula del prestito per un anno, idea che avrebbe appunto attirato il forte interesse delle italiane. Il difensore è ancora legato al Barcellona da un contratto in scadenza nel 2023.

