L’ag. di Lazaro: “Vuole restare all’Inter, con Lukaku…”

L’agente di Lazaro ha parlato del futuro all’Inter del suo assistito

L’agente di Lazaro, Max Hagmayr, ha parlato ai microfoni di FcInterNews soffermandosi sul futuro del suo assistito: “Valentino e Lukaku si sono allenati da poco insieme. Hanno parlato del futuro e sognano di vincere l’anno prossimo assieme, all’Inter. Tino ha altri tre anni di contratto con i nerazzurri e vuole rispettarli. Lui vuole rimanere a Milano e non vuole andare via in prestito un altro anno. Vuole mostrare ciò di cui è capace a Inzaghi, in modo tale che possa vederlo e valutarlo”.

PRESSIONE IN CASO DI CESSIONE DI HAKIMI - “Tino adesso ha capito meglio cosa voglia dire giocare nell’Inter: la pressione non è un problema. Per adattarsi al calcio italiano ci vuole del tempo, figuriamoci in un top club come quello nerazzurro. C’è da considerare anche la tattica, lo stile di gioco, tanti elementi diversi. E sicuramente adesso lui è molto più preparato rispetto a quando è arrivato”.