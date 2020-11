L’agente Branchini: “In Italia si punta su calciatori che da altre parti sarebbero pensionati”

Uno degli agenti più importanti del mondo del calcio, Giovanni Branchini, rifila una stoccata al calcio italiano ai microfoni di Lady Radio, parlando dell’andamento delle trattative: “In Italia e in Europa è in atto una crisi tecnica vera e propria – spiega il procuratore -, una crisi di talenti che si propongono e siamo costretti a riscoprire antichi campioni che campeggiano sulle prime pagine dei giornali quando in altri periodi sarebbero stati già dei pensionati”.

ZERO FANTASIA

Branchini poi punta il dito contro i settori giovanili italiani: “Il problema del calcio italiano dovuto alla gestione delle giovanili, con allenatori che puntano alle panchine delle grandi squadre invece di puntare a lanciare giovani talenti. Non aspettiamo altro che un giovane azzecchi un paio di partite per metterlo sotto pressione”. Poi sul mercato di gennaio: “Sarà sulla falsariga di quello estivo, si cercheranno molti scambi e prestiti, pochissime società in Italia dispongono di voglia e fantasia. Finché non arriveremo alla fine di questo periodo, dubito che i club andranno a cercare qualcosa di nuovo”.