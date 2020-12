L’agente di Morata: “Su di lui c’erano anche Napoli e Milan. È tornato alla Juve grazie a… Suarez”

Il procuratore di Alvaro Morata, Juanma Lopez, parlando ai microfoni di GianlucadiMarzio.com, ha svelato alcuni retroscena riguardo all’ultima sessione di mercato: “La Juventus è sempre stata la prima scelta per Alvaro, ma su di lui c’erano anche Napoli e Milan. Il riscatto? Non ho dubbi, i bianconeri lo compreranno a titolo definitivo dall’Atletico Madrid, anche se inizialmente la Juventus e i colchoneros non si sono trovati subito d’accordo, gli spagnoli volevano la cessione secca. Alla fine, con l’arrivo di Suarez a Madrid è arrivato il via libera di Simeone per cedere Morata in prestito, così l’affare si è chiuso”.