L’agente Wagner Ribeiro: “Neymar al Barcellona? Più facile vedere Messi al Psg…”

“È più facile vedere Messi al Psg che Neymar nuovamente al Barcellona”. Questa la certezza di Wagner Ribeiro, noto agente che in passato ha lavorato con il fuoriclasse brasiliano ora al Paris Saint-Germain. Intervistato da Placar, come riporta anche Goal, il procuratore molto vicino agli affari di O’Ney si è detto convinto che il futuro del giocatore sia ancora in Francia.

Wagner Ribeiro: “Più probabile che Messi vada al Psg”

“Perché Neymar dovrebbe lasciare il Psg? C’è stato un momento in cui è stato triste per gli infortuni, ed era pronto ad andarsene via, al Barcellona o persino al Real Madrid”, ha rivelato Wagner Ribeiro. “Ma non adesso. Ora è felice. Vive nella ville lumière, dove a tutti piacerebbe vivere, ama la cucina francese e la sua casa, ha tutta la famiglia attorno. È contento e penso che rimarrà almeno altri due anni o tre anni al Psg. Per questo confermo che è più facile vedere Messi al Psg che Neymar nuovamente al Barcellona”.

