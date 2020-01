Lampard strizza l’occhio a Cavani: “L’ho sempre ammirato…”

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa come riporta anche la BBC rispondendo ad una domanda sul possibile interesse dei Blues per Edinson Cavani.

Il Matador del Paris Saint-Germain, infatti, è in uscita specie dopo le parole del dirigente Leonardo che ha confidato la volontà del calciatore di partire. Su Cavani, da tempo, c’è l’Atletico Madrid ma non è da escludere anche la pista inglese: “Cavani è un grande giocatore. Ho giocato contro di lui ed ho sempre ammirato la sua mentalità oltre che tutti i gol che è riuscito a segnare”, ha ammesso Lampard. “Le reti parlano per lui ma io non so quale sia la sua situazione, vedremo”.