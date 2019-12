L’annuncio di Ibrahimovic: “Presto in Italia. Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo..:”

Zlatan Ibrahimovic sempre più vicino al ritorno in Serie A. Lo afferma lui stesso in un’intervista rilasciata a GQ. Il bomber svedese apre all’Italia e dà anche un indizio sulla prossima squadra: “Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora”.

Con queste parole Ibrahimovic fa sognare i tifosi di tante squadre. Il Milan sembra essere la meta prescelta: “Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in Italia”, ha concluso lo svedese.