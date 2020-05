Laporta apre al ritorno di Guardiola al Barcellona: “Lui un riferimento”

Otto anni fa Pep Guardiola scioccava i tifosi del Barcellona annunciando la sua intenzione di prendersi un anno sabbatico, lasciando così il club che lo aveva lanciato su altissimi livelli. Il tecnico catalano scelse poi il Bayern Monaco e il Manchester City, dove tutt’ora allena. Tuttavia in molti sognano il ritorno del grande artefice dei trionfi dei blaugrana negli ultimi anni. Tra gli estimatori di Guardiola c’è anche Joan Laporta. Il candidato al ruolo di presidente del Barcellona ha affermato al “Times” di voler riportare Pep nel suo vecchio club: “Mi piacerebbe che tornasse, ma è una decisione che deve prendere lui. È un riferimento per il Barcellona e molti catalani vorrebbero che fosse di nuovo l’allenatore blaugrana. Parlerò a tempo debito della persona che vorremmo far sedere sulla panchina del Barça nel 2021”.