Il presidente del Barcellona, Joan Laporta ha parlato a FourFourTwo, svelando un vecchio retroscena: “L’Inter ci ha offerto 250 milioni per Messi. In un ambiente privato, in cui eravamo quattro persone, Moratti mi spiegò che era molto interessato ad ingaggiarlo ed era disposto a farmi un’offerta molto importante. Era il 2006 e sapevamo che Messi doveva essere il futuro del Barcellona, tenerlo ci ha garantito tanti successi”.