L’Arabia ci riprova per Lewandowski: “È quello che ci serve…”

L'Arabia Saudita non molla il grande piano di ingaggiare i migliori giocatori del calcio europeo. Tra questi c'è anche Robert Lewandowski che più volte ha declinato quest'offerta: "Non giocherò mai in quel posto, non ci penso nemmeno..." aveva dichiarato in un'intervista settimane fa. In Arabia però non mollano e il nuovo messaggio arriva da Saad Bguir, calciatore tunisino: "Abbiamo bisogno di giocatori di altissimo livello come Lewandowski. Questo è il tipo di trasferimenti che dovremmo fare se possibile". Appare scontato, dunque, che la Saudi Pro League ci riproverà il prossimo gennaio come in estate. L'obiettivo è ingaggiare l'attaccante del Barcellona ma fare leva tramite il denaro ad oggi non ha funzionato. Ai sauditi serve un'altra trovata per convincere l'ex Bayern Monaco a lasciare la Spagna.