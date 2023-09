L’Arabia Saudita ha messo nel mirino Lewandowski, sarà lui il prossimo colpo

L'Arabia Saudita ha messo gli occhi su Robert Lewandowski. In realtà in passato c'era già stato un contatto con l'attaccante, con un "No grazie" ricevuto come risposta secca. Perché il polacco vuole passare quanti più anni possibile al Barcellona e godersi il grande calcio europeo. Lo aveva affermato lui stesso con queste parole: "Non mi interessa l'Arabia, io mi trovo benissimo al Barça e la mia famiglia in questa città. Stiamo alla grande". Non sono però bastate queste dichiarazioni a far mollare la presa ai club sauditi, che la prossima estate ci riproveranno di sicuro. Il prossimo agosto Lewandowski compirà 36 anni e la conclusione del contratto con il Barcellona, segnata per giugno 2026, sarà sempre più vicina. Dunque, potrebbe andare contro le sue stesse volontà e raggiungere il Medio Oriente dietro stipendio faraonico per il suo ultimo contratto da professionista.