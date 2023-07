L’Arabia tenta anche Zaniolo: 120 milioni in quattro anni per l’attaccante

30 milioni a stagione per un totale di 120 milioni nei quattro anni di contratto. Zaniolo si prende qualche giorno per rifletterci

Secondo quanto riportato da alcuni media turchi, Nicolò Zaniolo ha ricevuto un'offerta dall'Arabia Saudita. A farsi avanti è ancora una volta l'Al-Hilal che con un'offerta da 120 milioni di euro totali in quattro anni di contratto spera di ingaggiare l'attaccante italiano. Dal canto suo il giocatore si è preso qualche giorno per pensarci, il club saudita gli ha dato due settimane di tempo. 24 anni e 30 milioni l'anno, ma anche l'addio al calcio europeo e, forse, alla Nazionale. Ne sei certo Nicolò?

Zaniolo sembra essersi ritrovato nella seconda parte della passata stagione, quando dalla Roma si trasferì al Galatasaray. In Turchia può restarci anche il prossimo anno, anche se la sua priorità - come tutti sappiamo - è quella di approdare alla Juventus. Con l'entrata in campo dell'Al-Hilal, però, tutto potrebbe cambiare. Staremo a vedere.