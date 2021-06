L’Arsenal piomba su Belotti, ecco la richiesta del Torino

Non solo la Serie A: anche l’Arsenal pensa a Belotti, Cairo fissa il prezzo

La prestazione di Andrea Belotti contro l’Austria è stata degna di lode. Non per spunti tecnici e occasioni pericolose, ma piuttosto per la rabbia agonistica che ha portato in campo sostituendo Immobile. Ha battagliato contro tutto e tutti, proponendo uno spirito di sacrificio messo al servizio del Torino durante tutte le stagioni trascorse all'ombra della Mole. Questo lato guerrigliero unito alle sue abilità sotto porta hanno portato molti club a bussare alla porta del club granata.

In Italia in molti vorrebbero puntarci per la prossima stagione. Il Milan si è interessato assieme alla Roma, come Fiorentina e Napoli, ma il Gallo si è fatto notare anche all’estero. Precisamente in Inghilterra dove, come riporta Tuttosport, l’Arsenal sta pensando al centravanti 27enne. Il presidente del Torino Urbano Cairo, dal canto suo, non si vorrebbe rassegnarsi all’idea di perdere la sua punta di diamante, e ha fissato il prezzo del suo cartellino a 34 milioni di euro.