L’Atalanta saluta Maehle: l’esterno vola al Wolfsburg. “Grazie di tutto”

Il calciatore danese si trasferisce in Germania. L'annuncio della Dea e il saluto.

Era nell'aria e ora è ufficiale. Joakim Maehle lascia l' Atalanta e volta in Germania dove ad attenderlo c'è il Wolfsburg. A rendere noto il trasferimento è la stessa società nerazzurra con tanto di nota pubblicata sul proprio sito e con un saluto via social.

"Atalanta B.C. comunica di aver ceduto a titolo definitivo a VFL Wolfsburg il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joakim Mæhle, 26enne esterno danese che lascia il Club nerazzurro dopo due stagioni e mezzo in cui ha collezionato 96 presenze tra tutte le competizioni. Atalanta B.C. ringrazia e saluta affettuosamente Joakim, augurandogli il meglio per la sua nuova esperienza professionale in Germania", si legge nel comunicato.