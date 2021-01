L’Atalanta sul “Messi di Turchia”: nell’affare può rientrare anche… Papu Gomez

L’Atalanta guarda in Turchia e pensa ad Abdulkadir Omur o se preferite il… Messi di Turchia. Secondo quanto riportano alcuni media turchi, tra cui il portale Hurryiet.com, la squadra bergamasca sarebbe molto interessata al calciatore classe ’99 del Trabzonspor. Il talento turco era entrato in passato anche nel mirino del Milan ma un calo di forma del calciatore aveva fatto diminuire l’interesse.

Adesso, con la contemporanea forma ritrovata del giocatore e la vicenda, ormai nota, del Papu Gomez, la Dea si sarebbe mossa per portarlo a Bergamo. Da quanto si apprende, l’affare difficilmente si farà in questa finestra invernale di mercato, ma potrebbero essere messe le basi per il colpo in estate. In tal senso si parla di un possibile accordo tra le due società che vedrebbe proprio l’inserimeto del 10 argentino nella trattativa. Il club turco avrebbe messo sul piatto 3 milioni di euro per il cartellino di Gomez e un contratto da 2 milioni più bonus a stagione con scadenza a giugno 2023 e opzione per il 2024. Da capire quale sarà la reazione del Papu che aveva già fatto intendere di non voler lasciare il calcio che conta e di voler giocare in Champions League.