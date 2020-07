Lautaro Martinez, 100 milioni e un giocatore per convincere l’Inter: la mossa della big

Tra i due litiganti, il terzo gode. Potrebbe andare così tra Barcellona, Inter e… Manchester City. Oggetto del contenzioso? Lautaro Martinez. L’attaccante è da tempo accostato ai blaugrana ma l’Inter, fino ad ora, non ha ceduto. Ecco perché gli inglesi potrebbe dar vita ad un colpo di scena assoluto con un’offerta irrinunciabile.

Lautaro Martinez: pazza offerta del Manchester City

Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, il Manchester City potrebbe mettere sul piatto un assegno da 100 milioni di euro per strappare Lautaro Martinez all’Inter e, ovviamente, anche al Barcellona. Ma non solo. Nell’operazione potrebbero rientrare delle contropartite con due ipotesi non indifferenti: il terzino sinistro Angelino attualmente in prestito al Lipsia, oppure il bomber Gabriel Jesus. Il brasiliano è da tempo nei radar della dirigenza di Viale della Liberazione e con l’eventuale arrivo di Lautaro Martinez potrebbe avere meno spazio nell’undici di Guardiola. Il giocatore, già chiuso dal titolarissimo Aguero, potrebbe spingere per una cessione e dunque rientrare perfettamente in questa operazione con i nerazzurri.



