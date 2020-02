Lautaro Martinez accende il Clasico: in Spagna è duello Barcellona-Real Madrid per il Toro

Lautaro Martinez scatena il derby di mercato in Spagna. L’attaccante dell’Inter è al centro dei rumors che vorrebbero Barcellona e Real Madrid in forte pressing per portarlo in Liga. Il Toro nerazzurro, secondo Mundo Deportivo, è il primo obiettivo delle due potenze iberiche.

Il Barcellona è in vantaggio, ma l’inserimento del Real Madrid sembra sempre più concreto. Da una parte le parole d’elogio del connazionale Messi, dall’altra la necessità di trovare un attaccante vero oltre a Benzema in quanto Rodrygo e Vinicius ancora non convincono. Secondo il periodico spagnolo, in estate potrebbe dunque esserci un vero e proprio Clasico sul mercato. L’Inter trema e non vorrebbe perdere Lautaro Martinez.