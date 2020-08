Lautaro Martinez al Barcellona dipende da… Suarez

Il futuro di Lautaro Martinez al Barcellona dipenderà da Luis Suarez. In casa blaugrana sono convinti che l’attaccante dell’Inter potrebbe essere il numero 9 del futuro ma proprio per questo, la buona riuscita dell’operazione potrà esserci solo dopo la decisione del centravanti uruguaiano di rinnovare o di andare via nella prossima finestra di mercato.

Barcellona: Lautaro Martinez solo dopo decisione di Suarez

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, i blaugrana aspetteranno l’uruguaiano e punteranno il numero 9 dell’Inter solo se lui deciderà di lasciare il club. Suarez non è un calciatore disposto a fare panchina e il patron Bartomeu non può permettersi di ingaggiare Lautaro Martinez senza liberarsi prima di alcuni pesanti ingaggi, tra cui anche quello dell’uruguaiano. Ecco perché, secondo il quotidiano spagnolo, l’affare che porterebbe il Toro in Spagna dipende esclusivamente dalla decisione di Suarez. L’attaccante ha ancora un anno di contratto con il Barcellona e un altro opzionale a seconda delle partite giocate. Sul suo futuro le voci rimbalzano con insistenza con la MLS molto interessata al Pistolero. Non resterà che attendere l’evolversi della situazione.

Intanto Lautaro Martinez sarà impegnato in Europa League con l’Inter nel match contro il Getafe.

