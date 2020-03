Lautaro Martinez al Barcellona, ma ad una condizione: ecco quale

Sono giorni caldissimi per il calciomercato. Nonostante il mondo del pallone si sia fermato per l’emergenza coronavirus, le trattative future tengono banco. Bollente, quasi infuocato, l’asse Barcellona-Milano con i blaugrana e l’Inter interessati a quella che potrebbe essere l’operazione più importante della prossima finestra di mercato.

Lautaro Martinez in Catalogna: si può. Lo stesso attaccante avrebbe aperto all’affare ma solamente alle sue condizioni. Secondo quanto riportato da Sport, il Toro avrebbe imposto che l’Inter venga accontentata nelle sue pretese sia dal punto di vista economico sia tecnico, in termini di contropartite. Ecco perché non sembra più così improbabile vedere il centravanti argentino andare a Barcellona e vedere giocatori come Vidal, Semedo e Todibo fare il percorso inverso direzione Milano. L’Inter, in un certo senso, avrà l’occasione di rifarsi dell’eventuale perdita inserendo nell’affare svariati calciatori.