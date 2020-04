Lautaro Martinez-Barcellona si farà: ecco quando

L’Inter trema per il futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è il pallino di mercato del Barcellona che, nelle ultime ore, si è fatto sempre più insistente per portare il Toro in Catalogna. Ma come riporta il Corriere dello Sport, pare esserci un sospiro di sollievo, seppur momentaneo, per il club di Milano.

Infatti, per la prossima sessione di calciomercato, pare che il Barcellona abbia deciso di puntare prima sul ritorno di Neymar da tempo dato per partente dal Psg. Solamente dopo i catalani andranno all’assalto di Lautaro Martinez. Pare quindi che gli spagnoli prepararenno ‘il piatto’ per chiudere la trattativa con l’Inter solamente nell’estate 2021. A quel punto ci saranno tante ipotesi sulla possibile operazione che potrebbe comprendere anche l’inserimento di contropartite.