Lautaro Martinez incanta: il Barcellona sogna il colpo e quel gesto di Suarez a fine gara…

Lautaro Martinez incanta San Siro e il Barcellona. Splendida prestazione dell’argentino nella sfida di Champions League della notte. El Toro ha trascinato la squadra, quasi, fino all’ultimo. Grintoso per tutto il match, il centravanti ha fatto vedere tutte le sue qualità.

Doti che, come ben noto, piacciono proprio ai blaugrana che per l’occasione hanno avuto modo di vederlo da vicino. Non è certo un segreto che il Barcellona abbia puntato Lautaro Martinez che, come scrive AS, è diventato l’obiettivo di mercato numero uno. 111 milioni a luglio, la cifra con tanto di tempistiche, che i blaugrana dovrebbero spendere per arrivare al classe 1997. Un affare che potrebbe concretizzarsi anche dopo l’investitura arrivata direttamente da Luis Suarez.

Non è certo passato inosservato l’abbraccio caloroso tra i due a fine gara. L’uruguaiano ha sempre detto che il Barcellona deve cercare il suo futuro numero 9 e, a quanto sembra, lo ha trovato in Lautaro Martinez.

Anche dall’ambiente blaugrana, Eric Abidal AVEVA FATTO IPOTIZZARE AD UN AFFARE PER IL FUTURO per il centravanti nerazzurro…