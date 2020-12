Lautaro Martinez, l’agente: “Chi lo vuole parli con l’Inter. La sua migliore dote…”

Intervistato in Argentina da Olé, l’agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, ha parlato del futuro del suo assistito ancora al centro di tanti rumors di calciomercato. Il Toro dell’Inter piace, e non poco, a grossi club come il Barcellona, eppure, per ora, pare essere destinato alla permanenza in nerazzurro.

Lautaro Martinez: presente e futuro

“Lautaro Martinez al Barcellona? Sta bene all’Inter. Ovviamente sta crescendo e imparando. È un ragazzo con un potenziale enorme, senza limiti, che può diventare un top player”, ha detto l’agente dell’attaccante. “La verità è che la cosa più importante è vedere come si sia abituato al calcio europeo molto rapidamente. È arrivato e ha iniziato a giocare subito. Quando entrava in campo segnava. Il ragazzo ha conquistato tutti per quello che ha sempre dato in campo e per quello che dà ogni gara. La gente si è affezionata a lui e questo gli ha fatto bene per continuare a mostrare il suo valore”. E ancora: “Ha ancora tre anni di contratto, chi lo vuole deve parlare coi nerazzurri. Ma a Milano è tranquillo e felice. Gioca e cresce”.

Sulla dote più importante del Toro: “Cosa ho visto in lui quando ancora giocava in Argentina? Quello che vedo oggi: un controllo orientato incredibile. E giocava in campi di terra battuta…”.