Lautaro Martinez, l’agente: “Voci di mercato non contano ma le parole di Messi…”

Lautaro Martinez è il nome caldissimo del calciomercato. Il Toro dell’Inter è ricercato dal Barcellona che pare essere davvero molto attenta alla sua situazione. Il centravanti argentino piace ai bluagrana che da tempo stanno provando ogni mossa per portarlo in Catalogna.

Tanti gli elogi ricevuti dall’attaccante classe 1997: prima quelli di Messi, poi anche quelli di Suarez. Un corteggiamento che, al momento, non ha mosso più di tanto le acque anche se qualcosa in futuro potrebbe accadere. Della situazione di Lautaro Martinez ha parolato il suo agente Beto Yaque ai microfoni di Mundo Deportivo: “Come vive con le voci di mercato? Come se nulla fosse, è concentrato solo sulla sua squadra, però sicuramente con grande soddisfazione sapendo che sta facendo molto bene. Sicuramente per Lautaro le parole del miglior giocatore al mondo sono state un grande elogio. Credo che sia molto bello e confortante per lui. Rinnovo con l’Inter? Ha cinque anni di contratto e le notizie che escono sono solamente chiacchiere della stampa”.