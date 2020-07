Lautaro Martinez, pazzie del Barcellona: 8 calciatori via per arrivare al bomber argentino dell’Inter

Nonostante le recenti parole di Bartomeu, presidente del Barcellona, i blaugrana non hanno ancora perso le speranze di arrivare a Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter piace, e tanto, ai catalani che sarebbe disposti a cedere ben otto calciatori pur di arrivare al Toro nerazzurro.

Barcellona, pazzie per Lautaro Martinez

In Spagna continuano ad insistere: alla fine Lautaro Martinez sarà un giocatore del Barcellona. L’attaccante dell’Inter resta l’obiettivo principale dei catalani che sarebbero disposti a sacrificare un numero importante di giocatori attualmente tesserati pur di arrivare alla liquidità necessaria per fare l’offerta ai nerazzurri. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, infatti, i dirigenti del Barça lavoreranno alle cessioni di Jean-Clair Todibo, che potrebbe partire per 25 milioni, di Rafinha che ha una clausola di 16 milioni. Ma anche a quelle di Moussa Wague, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Neto, Samuel Umtiti e Ousmane Dembele. 8 giocatori da cui il club blaugrana spera di tirar fuori in breve tempo almeno 70 milioni da girare all’Inter, oltre al cartellino di Junior Firpo.

