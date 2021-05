Lautaro rivela: “Vicino al Barcellona, ne ho parlato con Messi…”

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha rivelato i retroscena di mercato legati a Barcellona e Real Madrid

SUL REAL MADRID – “I due no al Real Madrid? C'era Solari nel Real Madrid Castilla e mi cercava. Ero appena arrivato al Racing e non volevo spingermi troppo lontano. La seconda volta quando non giocavo tanto nel Racing mi hanno cercato nuovamente e mi hanno offerto di firmare un contratto, ma non mi sentivo pronto".