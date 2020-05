Lautaro Martinez al Barcellona: il patto Inter-blaugrana

Patti chiari, amicizia lunga. Questo il proverbio che potrebbe essere messo in pratica tra l’Inter e il Barcellona. Nonostante la richiesta esplicita dei nerazzurri di almeno 90 milioni in contanti e una contropartita tecnica di suo gradimento per Lautaro Martinez, il Barcellona prova a solleticare in altro modo il club milanese. Ne sono sicuri dalla Spagna dove Sport parla del patto tra le due società.

Affare fatto?

Il periodico spagnolo continua a dare certezze relativamente alla buona riuscita dell’operazione tra le parti tanto che nella prima pagina odierna si parla di ok al trasferimento e di accordo imminente. La certezza del quotidiano è che l’Inter vuole un laterale e i nomi sono quelli di Semedo o Emerson. Ma non solo. La società nerazzurra si accontenterebbe proprio di uno di loro ma anche di Arturo Vidal. L’affare sarebbe appunto una cifra vicina ai 60 milioni più l’inserimento del cileno e di uno dei due esterni. Anche il tecnico del Barcellona Setien non si era tirato indietro nelle ultime dichiarazioni: “Lautaro Martinez è un calciatore importante, un grandissimo giocatore, e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori, ovvio”.

Le cifre per Lautaro Martinez

Sembra essere, quindi, una questione di tempo e… di denaro. Il Barça e Lautaro Martinez hanno un accordo verbale per le prossime 4 stagioni. La dirigenza blaugrana avrebbe già pronto un ingaggio da 10 milioni l’anno ben superiore di quello che attualmente percepisce in nerazzurro. Le cifre, però, sono ancora da definire con la richiesta economica dei nerazzurri che non sarà inferiore agli 80 milioni. Da questa cifra, e solo in quel momento, si potrà iniziare a trattare per davvero. Ovviamente, con l’inserimento di Arturo Vidal, pallino da sempre di Antonio Conte, e di uno tra Semedo e Emerson. A quel punto l’Inter dovrà pensare anche ad un sostituto che, curiosamene, l’ex patron Massimo Moratti ha proposto…