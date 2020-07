Lazio, 4 milioni sul piatto per David Silva: lo spagnolo riflette

La Lazio sta preparando il grande colpo in vista della prossima stagione. David Silva sembra più di una suggestione, e adesso i biancocelesti pare che facciano sul serio.

QUATTRO MILIONI

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società di Lotito avrebbe offerto allo spagnolo un contratto triennale da quattro milioni di euro all’anno. L’offerta pare che sia molto gradita dal calciatore, che però ha altre richieste in tutta Europa, in particolare dalla Spagna dove Betis Siviglia e Valencia sembra che siano fortemente interessate all’acquisizione del fantasista.

LA CARRIERA

Cresciuto nelle giovanili del Valencia, dopo aver esordito in Liga col Celta Vigo nel corso della stagione 2005-06 scendendo in campo per 34 volte e collezionando 4 reti, ritorna al “Mestalla“, stadio in cui resterà fino al 2010, anno in cui lascerà la squadra che l’ha cresciuto calcisticamente, e con cui ha realizzato 31 gol e 33 assist in 166 apparizioni. La consacrazione definitiva però arriverà al Manchester City: col club inglese in 10 anni Silva ha collezionato 434 presenze condite da 77 reti e il numero incredibile di 140 assist.