Lazio, caccia aperta per il vice Immobile: occhi sul bomber dei Rangers

La Lazio è alla ricerca di un vice Immobile che possa garantire costanza di rendimento e gol, in modo da non avvertire la mancanza del bomber ex Juventus nel caso in cui dovesse accomodarsi in panchina.

PANCHINA LUNGA

Uno degli elementi che è maggiormente mancato nel corso di questa annata al mister Simone Inzaghi è la possibilità di attingere dalla panchina nel caso in cui i titolari non fossero presenti. Adesso il direttore sportivo Igli Tare è alla ricerca di calciatori dal valore simile a quello dei giocatori in prima linea che siano in grado di dare un apporto importante alla rosa biancoceleste. In questa direzione va la ricerca del vice Immobile, affinché la squadra non si faccia trovare impreparata in vista della prossima stagione per le competizioni in cui sarà presente.

IL BOMBER DEI RANGERS

Alfredo Morelos è il primo nome sulla lista di Igli Tare per rinforzare il comparto tecnico in vista del prossimo campionato. Grande protagonista della stagione in Scozia con i Glasgow Rangers, è riuscito a siglare 21 gol in 38 presenze tra competizioni nazionali e Europa League. Il giocatore è valutato dalla società circa 20 milioni di euro, e non manca la concorrenza in tutta Europa per un calciatore che ha attirato attorno a sé le sirene di molti club. La Lazio e Morelos potrebbero remare nella stessa direzione per la stagione che verrà, se i biancocelesti riusciranno a bruciare le tappe e ad aggiudicarsi il forte centravanti.