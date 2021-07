Lazio, ecco cosa c’è dietro l’assenza di Luis Alberto

Oggi si è presentato Maurizio Sarri, ma in casa Lazio è scoppiato il caso Luis Alberto

“È un problema della società, non ha risposto alla convocazione. Aspetto che arrivi e che parli con me e coi compagni e ci convinca di quello che ha fatto. Se ci convincerà di quello che ha fatto il problema svanirà istantaneamente, altrimenti dovrà chiederci scusa". Maurizio Sarri non ha usato mezzi termini nel giorno della sua presentazione alla Lazio per parlare di Luis Alberto, che non ha risposto alla convocazione per la pre-season. L’atteggiamento tenuto dal fantasista spagnolo non è piaciuto al club biancoceleste e Calciomercato.com ha spiegato i motivi dietro la sua assenza.