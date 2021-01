Lazio, gaffe affare Pedro Neto: nei bilanci paga lo Sporting Lisbona e non lo Sporting Braga

Curioso retroscena svelato dal Guardian che riguarda la Lazio e l’acquisto di Pedro Neto nel 2017. Il tabloid inglese racconta come la società biancoceleste abbia acquistato due calciatori dallo Sporting Braga ovvero Jordao e, appunto, Pedro Neto, per un totale di 11 milioni di euro. L’affare però, almeno a bilancio, non risulta esserci in quanto la società italiana ha confuso il Braga con… lo Sporting Lisbona.

Secondo il tabloid, infatti, a bilancio la Lazio avrebbe affermato di aver pagato tale somma al club sbagliato. Un equivoco che è stato parzialmente confermato anche da Armando Calveri, segretario generale biancocelester: “La Lazio ha acquistato entrambi i giocatori dallo Sporting Braga e non Lisbona. C’è stato un errore del nostro dipartimento finanziario, ingannato dai nomi simili del club. Ma l’SC de Portugal non ha mai registrato i giocatori”.

Una gaffe sì, ma che si ferma ad un errore di trascrizione a bilancio. Infatti, il club della capitale ha versato i soldi alla società corretta. L’errore è stato compiuto compilando solamente i documenti relativi al bilancio.