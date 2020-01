Lazio, Giroud vicino alla firma

Va avanti la trattativa per portare Olivier Giroud alla Lazio. Il club del presidente Lotito e l’attaccante francese hanno trovato l’accordo per il trasferimento. Manca ancora l’ok definitivo del club inglese. La Lazio offre 3,5 milioni di euro annui, e un contratto fino al 2022. Lotito e Inzaghi spingono con forza per la chiusura dell’affare facendo leva proprio sulla durata dell’accordo, più lunga rispetto a quella offerta da altri club. Il ds Igli Tare avrebbe preferito un altro profilo, più giovane e di prospettiva ma per accontentare tutti e far sognare i tifosi si è catapultato a Milano per provare a chiudere l’operazione. Nessun commento al suo arrivo all’Hotel Sheraton. Manca ormai davvero poco alla chiusura del calciomercato invernale che però potrebbe terminare con il botto per la Lazio. Il Tottenham che segue anche il francese attende gli sviluppi dell’operazione per potersi fiondare sul campione del mondo.