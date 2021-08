Lazio, interesse concreto per Pedro

Si sta profilando un passaggio veramente clamoroso sull'asse Roma-Lazio.

Il mercato della Lazio stenta a decollare, infatti i nuovi innesti ancora non sono stati ufficializzati. Eppure, i biancocelesti, sarebbero vicini a chiudere una clamorosa operazione di calciomercato.

CLAMOROSO - Secondo le ultime indiscrezioni, la Lazio sarebbe vicinissima ad acquistare l'attaccante della Roma Pedro. La trattativa avrebbe dell'incredibile, da anni non si registrava un passaggio dalla Roma alla Lazio e viceversa. L'ex Barcellona è fuori dai piani del tecnico giallorosso Mourinho e sarebbe felicissimo di ritrovare Sarri, con il quale ai tempi del Chelsea ha conquistato l'Europa League (2019 contro l'Arsenal). Pedro, nel suo ultimo anno a Roma, non ha certo entusiasmato, 39 presenze e 6 gol, questi i numeri dello spagnolo con la maglia giallorossa. Eppure, sembra che sia stato lo stesso Sarri ad insistere con il direttore sportivo della Lazio, Tare per riavere l'ex Barcellona. Un acquisto sicuramente interessante, che completerebbe il pacchetto di attaccanti, a disposizione dell'ex tecnico di Napoli e Juventus.