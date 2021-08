Lazio, non sfuma interesse per Ribery

Se non dovesse arrivare Kostic, i biancocelesti punterebbero tutto sull'ex calciatore della Fiorentina.

L'ingaggio di Kostic , da parte della Lazio si sta complicando in maniera importante. C'è la possibilità che la trattativa salti. Ma secondo le ultime indiscrezioni, i biancocelesti sono già al lavoro per il piano B, il quale si chiama Franck Ribéry .

TRATTATIVA - Ricordiamo che l'ex calciatore del Bayern Monaco è svincolato e quindi l'ingaggio del francese non costerebbe nulla a livello di cartellino. Ribery sarebbe affascinato dalla possibilità di giocare, in una squadra competitiva come la Lazio. Le parti sono al lavoro per chiudere al più presto l'affare. Novità importanti, sono attese nelle prossime ore. L'ex Fiorentina è pronto a provare una nuova avventura, con la maglia biancoceleste della Lazio.