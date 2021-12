Lazio, occhi su Kurzawa: il PSG apre al prestito

La Lazio di Sarri è piombata sul terzino francese del PSG, Kurzawa.

La Lazio è alla ricerca di un terzino sinistro da regalare a Maurizio Sarri, in questa sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i dirigenti biancocelesti avrebbero chiesto al PSG, Layvin Kurzawa e nelle ultime ore sarebbe arrivata un’importante apertura da parte del club francese. Il PSG infatti, ha accettato di liberare in prestito con diritto di riscatto il giocatore, pagando anche una parte dell’ingaggio al primo anno di prestito. Per fare in modo che la trattativa possa andare in porto però, alla squadra di Lotito, servono delle uscite, su tutte quelle di Vavro e Muriqi, fuori dai piani del tecnico. Il terzino francese infine, preferirebbe trasferirsi in Italia invece di andare in Inghilterra al Newcastle, che al momento è penultimo in Premier League.